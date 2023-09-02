Гауфф призналась, что была удивлена, увидев на своем матче на US Open Джастина и Хейли Бибер

Американская теннисистка Коко Гауфф высказалась о том, что ее матч в третьем круге US Open посетили известный певец Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер.

«Я определенно была поражена, увидев Джастина Бибера. Думаю, «Never Say Never» («Никогда не говори: «Никогда...») была одной из моих любимых песен, когда я была ребенком. Потом «Baby» («Малышка»). Я могу переслушивать по много раз все его песни. Там также была и Хейли. Я думаю, для них это было небольшое свидание, но это действительно круто», — приводит Sportskeeda слова Гауфф.

Также спортсменка ответила на вопрос, кто из знаменитостей мог бы отвлечь ее от матча.

«Я догадываюсь, какая знаменитость меня поразила бы, определенно Бейонсе. Если бы она когда-нибудь пришла, о, боже мой, я надеюсь, что они не покажут ее на экране. Может быть, в конце (улыбается)», — добавила теннисистка.

В матче третьего круга Открытого чемпионата США Гауфф обыграла бельгийку Элисе Мертенс (3:6, 6:3, 6:0). Следующей соперницей американки будет датчанка Каролин Возняцки.