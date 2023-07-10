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Сегодня, 22:54

Алькарас обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Руслан Минаев
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Маттео Берреттини в четвертом круге Уимблдона — 3:6, 6:3, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 53 минуты.

Первая ракетка мира сделал за игру 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 16 брейк-пойнтов. У Берреттини — 9 эйсов и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов. Испанец реализовал матчбол только с четвертой попытки.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Маттео Берреттини (Италия) — 3:6, 6:3, 6:3, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Маттео Берреттини
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