Российская теннисистка Алина Корнеева сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майи в матче второго круга Australian Open 17 января. Игра на территории корта «1573 Арена» в Мельбурне начнется в 05.00 по московскому времени.

В России официально не показывают турниры «Большого шлема», ATP и WTA. Смотреть бесплатно видеотрансляции можно в теннисных группах в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на своем сайте проводит онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояний Открытого чемпионата Австралии.

В прямом эфире матчи турнира «Большого шлема» в Австралии также доступны по подписке в сервисе EurosportPlayer.

Ранее, 14 января, 16-летняя Корнеева одержала победу над испанкой Сарой Соррибес Тормо (4:6, 6:3, 6:2) в первом круге Australian Open, а 27-летняя Хаддад Майя оказалась сильнее чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:2).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»