Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:30

Андрей Рублев — Кристофер Юбенкс: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Рублев — Юбенкс начнется в 09.00 17 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Пятая ракетка мира из России Андрей Рублев встретится с американцем Кристофером Юбенксом в матче второго круга Australian Open утром 17 января. Игра на территории корта «Джон Кейн Арена» в Мельбурне начнется в 09.00 по московскому времени.

Напомним, что на территории России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются. Бесплатная видеотрансляция противостояния Рублев — Юбенкс пройдет в социальной сети ВКонтакте. «СЭ» также проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры Открытого чемпионата Австралии 17 января.

Матчи турнира «Большого шлема» в Австралии в прямом эфире также доступны по подписке в сервисе EurosportPlayer.

Ранее, 14 января, 26-летний Рублев обыграл бразильца Тиагу Сейбота Уайлда в первом круге Australian Open (7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)), а 27-летний американец победил японца Таро Дэниела (6:4, 6:2, 6:3).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
0
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Ольховский считает, что Сафиуллин потерпел очень обидное поражение от Грикспора
Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн
Карен Хачанов — Александр Ковачевич: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн
Угадай, кто на фото — теннисистка или актриса?
Australian Open 2024: матчи россиян 17 января — время начала и где смотреть
Чесноков считает, что Рублеву будет очень сложно обыграть Юбэнкса на Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карен Хачанов — Александр Ковачевич: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости