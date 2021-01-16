47 теннисистов посадили на карантин из-за коронавируса перед Australian Open

Представители Australian Open подтвердили, что 23 теннисиста летели из Абу-Даби в Мельбурн с зараженным коронавирусом человеком.

Кроме того, по информации Daily Mail, коронавирус обнаружили в самолете Лос-Анджелес — Мельбурн, на котором летели на Australian Open еще 24 игрока.

Таким образом, все 47 теннисистов будут помещены на карантин и не смогут тренироваться в течение двух недель. Среди них находятся Светлана Кузнецова, Виктория Азаренко, Марта Костюк, Бьянка Андрееску, Ангелик Кербер, Белинда Бенчич и другие.

Напомним, что Australian Open пройдет с 9 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.