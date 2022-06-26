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Сегодня, 10:13

Серена Уильямс: «Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и психологически»

Серена Уильямс объяснила, почему почти год не принимала участие в турнирах
Анна Горшкова
Корреспондент
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала то, что почти год не выступала на турнирах.

«Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и психологически. Честно говоря, у меня не было никаких планов. Я просто не знала, когда вернусь. Уимблдон — это такое прекрасное место, и у меня в итоге получилось», — приводит слова Уильямс Eurosport.

40-летняя теннисистка не играла после Уимблдона—2021 и вернулась в тур на этой неделе в Истбурне.

Ранее Уильямс сообщила, что будет участвовать в Уимблдоне. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.

Источник: https://www.eurosport.co.uk/tennis/wimbledon/2022/i-didn-t-retire-serena-williams-says-she-took-time-to-heal-physically-and-mentally-ahead-of-wimbledo_sto9006471/story.shtml
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Серена Уильямс
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