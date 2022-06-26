Серена Уильямс: «Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и психологически»

Серена Уильямс объяснила, почему почти год не принимала участие в турнирах

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс прокомментировала то, что почти год не выступала на турнирах.

«Я не завершала карьеру. Мне просто нужно было восстановиться физически и психологически. Честно говоря, у меня не было никаких планов. Я просто не знала, когда вернусь. Уимблдон — это такое прекрасное место, и у меня в итоге получилось», — приводит слова Уильямс Eurosport.

40-летняя теннисистка не играла после Уимблдона—2021 и вернулась в тур на этой неделе в Истбурне.

Ранее Уильямс сообщила, что будет участвовать в Уимблдоне. Турнир пройдет с 27 июня по 10 июля.