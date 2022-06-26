Кирьос: «Странно не видеть Медведева на Уимблдоне»
Кирьос выразил сожаление, что российские теннисисты не выступят на Уимблдоне
Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил сожаление, что российские теннисисты не выступят на Уимблдоне.
«Мое честное мнение: не думаю, что недопуск россиян был хорошей идеей. Как участник турнира и кто-то, кто хочет играть против них, я разочарован, что их тут нет. Странно не видеть здесь Даниила Медведева, мы все знаем, на что он способен», — приводит слова Кирьоса РИА Новости со ссылкой на Eurosport.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), который выступает организатором Уимблдона, 20 апреля объявил о недопуске россиян и белорусов, назвав свое решение «вкладом в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».
Источник: https://rsport.ria.ru/
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