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Сегодня, 22:54

Кирьос: «Странно не видеть Медведева на Уимблдоне»

Кирьос выразил сожаление, что российские теннисисты не выступят на Уимблдоне
Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос выразил сожаление, что российские теннисисты не выступят на Уимблдоне.

«Мое честное мнение: не думаю, что недопуск россиян был хорошей идеей. Как участник турнира и кто-то, кто хочет играть против них, я разочарован, что их тут нет. Странно не видеть здесь Даниила Медведева, мы все знаем, на что он способен», — приводит слова Кирьоса РИА Новости со ссылкой на Eurosport.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), который выступает организатором Уимблдона, 20 апреля объявил о недопуске россиян и белорусов, назвав свое решение «вкладом в широкомасштабные усилия правительства Великобритании, бизнеса, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

Источник: https://rsport.ria.ru/
Wimbledon
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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