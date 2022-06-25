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Сегодня, 10:11

Запрет на участие в Уимблдоне для российских и белорусских теннисистов будет действовать только в 2022 году

Виктория Кравченко
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Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон сообщила, что запрет на участие российских и белорусских теннисистов в турнире будет действовать только в 2022 году.

«Решение, которое мы приняли, касается только турнира этого года. Но мы все еще убеждены, что это было правильное решение. Невозможно сказать, в какой ситуации мы окажемся в следующем году. Это было невероятно трудное решение, и мы глубоко сожалеем о влиянии, которое оно окажет на пострадавших», — цитирует Bloomberg Болтон.

20 апреля организаторы Уимблдона отказали российским и белорусским теннисистам в допуске к соревнованиям. Турнир начнется в понедельник, 27 июня.

Источник: https://www.bloomberg.com/europe
Теннис
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