Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

18-летняя Радукану вышла в полуфинал US Open

20:45
Теги:

18-летняя Эмма Радукану из Великобритании победила олимпийскую чемпионку-2021 Белинду Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой британки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:3, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Россия закончила групповой этап безжалостным разгромом. Впереди плей-офф, первый соперник — Украина или Сербия
В Киеве обвинили русских в сниженном числе украинцев
Фото: Участник Жир-шоу умер после похудения на 20 килограммов
14-летний ученик кадетского корпуса пропал в Москве
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
1
Офсайд