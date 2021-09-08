18-летняя Радукану вышла в полуфинал US Open
20:45
18-летняя Эмма Радукану из Великобритании победила олимпийскую чемпионку-2021 Белинду Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале Открытого чемпионата США.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой британки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:3, 6:4
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