18-летняя Радукану вышла в полуфинал US Open

18-летняя Эмма Радукану из Великобритании победила олимпийскую чемпионку-2021 Белинду Бенчич из Швейцарии в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой британки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — 6:3, 6:4