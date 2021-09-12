18-летняя Радукану обыграла 19-летнюю Фернандес и стала победительницей US Open
Британская теннисистка Эмма Радукану в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.
Встреча длилась 1 час 51 минуту. 18-летняя британка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 18. На счету 19-летней канадки 2 подачи навылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.
Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.
Everyone has their fairy tale ending ?@EmmaRaducanu | #USOpen pic.twitter.com/2ttCchmixi— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2021
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3
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