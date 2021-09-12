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18-летняя Радукану обыграла 19-летнюю Фернандес и стала победительницей US Open

01:12
Эмма Радукану. Фото Twitter
Эмма Радукану. Фото Twitter
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Британская теннисистка Эмма Радукану в финале US Open обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

Встреча длилась 1 час 51 минуту. 18-летняя британка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 18. На счету 19-летней канадки 2 подачи навылет и 5 ошибок на второй подаче, а также 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:4, 6:3

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Сергей Разин все материалы автора

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