Радукану стала самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» после Шараповой в 2004 году
01:40
Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей US Open, обыграв в финале канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.
18-летняя британка стала самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» после Марии Шараповой, которая в 2004 году в 17 лет стала победительницей Уимблдона.
Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета по ходу турнира.
Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю