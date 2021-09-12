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Радукану стала самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» после Шараповой в 2004 году

01:40
Эмма Радукану. Фото Twitter
Эмма Радукану. Фото Twitter
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Британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей US Open, обыграв в финале канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

18-летняя британка стала самой молодой победительницей турнира «Большого шлема» после Марии Шараповой, которая в 2004 году в 17 лет стала победительницей Уимблдона.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета по ходу турнира.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.

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Сергей Разин все материалы автора

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