Тарпищев назвал предсказуемым выход российских теннисисток в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход российских теннисисток в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг.

3 ноября Анастасия Павлюченкова победила француженку Ализе Корне (5:7, 6:4, 6:2). Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал турнира. Ранее Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель (3:6, 6:4, 3:6).

«Павлюченкова провела очень хороший матч. Жаль Александрову, которая проиграла психологически свою встречу. Павлюченкова играет прилично, ей все по силам. Теперь ждем соперниц по полуфиналу, от этого будем плясать. Изначально выход в полуфинал был прогнозируем — пара наша все же посильнее была. И играли очень чисто, что радует», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

2 ноября женская сборная России благодаря победе Анастасии Павлюченковой над канадкой Ребеккой Марино (6:4, 4:6, 6:2) досрочно выиграла в противостоянии с командой Канады.