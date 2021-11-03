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Россия обыграла Францию на Кубке Билли Джин Кинг благодаря победе в парном матче

19:16
Вероника Кудерметова. Фото Getty Images
Вероника Кудерметова. Фото Getty Images
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В матче группового турнира Кубка Билли Джин Кинг женская сборная России по теннису победила команду Франции (2:1).

В парной игре россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили пару Клара Бюрель/Ализе Корне (6:2, 6:1). Ранее соборная России уже обеспечила себе выход в полуфинал.

Кубок Билли Джин Кинг — командный турнир по теннису для женщин, который ранее носил название Кубок Федерации.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа A

Франция — Россия — 1:2

Клара Бюрель/Ализе Корне — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — 2:6, 1:6

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