Россия обыграла Францию на Кубке Билли Джин Кинг благодаря победе в парном матче
19:16
В матче группового турнира Кубка Билли Джин Кинг женская сборная России по теннису победила команду Франции (2:1).
В парной игре россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили пару Клара Бюрель/Ализе Корне (6:2, 6:1). Ранее соборная России уже обеспечила себе выход в полуфинал.
Кубок Билли Джин Кинг — командный турнир по теннису для женщин, который ранее носил название Кубок Федерации.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа A
Франция — Россия — 1:2
Клара Бюрель/Ализе Корне — Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова — 2:6, 1:6
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