Павлюченкова победила Корне и вывела сборную Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
17:31
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче в рамках женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг.
Россиянка победила француженку Ализе Корне со счетом 5:7, 6:4, 6:2.
Женская сборная России сравняла счет в противостоянии с Францией (1:1). Ранее Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель (3:6, 6:4, 3:6).
Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал турнира.
В парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Россия — Франция
Анастасия Павлюченкова — Ализе Корне — 5:7, 6:4, 6:2
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