Теннис
Кубок федерации
Новости
Рейтинг Результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    Кубок федерации

Павлюченкова победила Корне и вывела сборную Россию в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

17:31
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Теги:

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу в матче в рамках женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг.

Россиянка победила француженку Ализе Корне со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Женская сборная России сравняла счет в противостоянии с Францией (1:1). Ранее Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель (3:6, 6:4, 3:6).

Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал турнира.

В парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Россия — Франция

Анастасия Павлюченкова — Ализе Корне — 5:7, 6:4, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Репродуктивное здоровье: во сколько лучше рожать и как планировать беременность
Стали известны имена членов экипажа разбившегося под Иркутском Ан-12
1