«Все красотки, вопросов ноль». Касаткина — о победе над Канадой на Кубке Билли Джин Кинг
20:58
Россиянка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы сборной России над командой Канады на старте Кубка Билли Джин Кинг.
«Браво, девочки. Движемся вперед. Все красотки, вопросов ноль», — написала Касаткина в Instagram.
Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. Командная встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российских теннисисток.
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