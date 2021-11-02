Россиянка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы сборной России над командой Канады на старте Кубка Билли Джин Кинг.

«Браво, девочки. Движемся вперед. Все красотки, вопросов ноль», — написала Касаткина в Instagram.

Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. Командная встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российских теннисисток.