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Кудерметова и Самсонова победили канадок в парной игре на Кубке Билли Джин Кинг

18:06
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Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили канадок Габриэлу Дабровски и Ребекку Марино в парной игре матча Кубка Билли Джин Кинг. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Кудерметовой и Самсоновой.

Изначально на парную встречу вместо Самсоновой была заявлена Екатерина Александрова, однако тренерский штаб сборной принял решение провести замену.

Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. Командная встреча завершился со счетом 3-0 в пользу российских теннисисток.

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Иван Шитик все материалы автора
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