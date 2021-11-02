Кудерметова и Самсонова победили канадок в парной игре на Кубке Билли Джин Кинг

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова победили канадок Габриэлу Дабровски и Ребекку Марино в парной игре матча Кубка Билли Джин Кинг. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Кудерметовой и Самсоновой.

Изначально на парную встречу вместо Самсоновой была заявлена Екатерина Александрова, однако тренерский штаб сборной принял решение провести замену.

Матчи командного турнира состоят из двух одиночных встреч и одной парной. Командная встреча завершился со счетом 3-0 в пользу российских теннисисток.