Александрова уступила француженке Бюрель на Кубке Билли Джин Кинг
14:43
Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель в первой игре матча в рамках женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг. Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Бюрель.
Позднее в среду Анастасия Павлюченкова сыграет с Ализе Корне, затем в парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне. Победа в любой из двух оставшихся игр позволит сборной России оформить выход в полуфинал.
Чехия
Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Франция — Россия — 1:0
Клара Бюрель — Екатерина Александрова — 3:6, 6:4, 6:3
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