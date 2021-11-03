Александрова уступила француженке Бюрель на Кубке Билли Джин Кинг

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила француженке Кларе Бюрель в первой игре матча в рамках женского теннисного турнира Кубок Билли Джин Кинг. Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Бюрель.

Позднее в среду Анастасия Павлюченкова сыграет с Ализе Корне, затем в парной игре Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне. Победа в любой из двух оставшихся игр позволит сборной России оформить выход в полуфинал.

Чехия

Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Франция — Россия — 1:0

Клара Бюрель — Екатерина Александрова — 3:6, 6:4, 6:3