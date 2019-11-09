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Новости   //    Теннис   //    Кубок федерации

Эшли Барти: «Это был лучший матч в моей жизни»

13:37
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Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсия со счетом 6:0, 6:0 в финале Кубка Федерации. Счет в противостоянии Австралии и Франции после двух матчей равный — 1:1.

— Я думаю, что это был лучший теннис в моей жизни, — цитирует AFP Барти. — Нельзя представить более идеальный матч. Это невероятно. Я очень удачно играла в ключевых эпизодах.

Впереди у меня матч с Кристиной Младенович. У нее есть приемы против меня. Но в Риме в мае она меня обыграла на другом покрытии. Сейчас я чувствую себя лучше.

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