Эшли Барти: «Это был лучший матч в моей жизни»

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала победу над француженкой Каролин Гарсия со счетом 6:0, 6:0 в финале Кубка Федерации. Счет в противостоянии Австралии и Франции после двух матчей равный — 1:1.

— Я думаю, что это был лучший теннис в моей жизни, — цитирует AFP Барти. — Нельзя представить более идеальный матч. Это невероятно. Я очень удачно играла в ключевых эпизодах.

Впереди у меня матч с Кристиной Младенович. У нее есть приемы против меня. Но в Риме в мае она меня обыграла на другом покрытии. Сейчас я чувствую себя лучше.