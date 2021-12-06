Медведев — о Кубке Дэвиса в России: «У нас есть проблема с флагом и другие ограничения от МОК»
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможность того, что один из город России в следующем году примет группу Кубка Дэвиса.
«Я могу сказать за себя, я думаю, что есть небольшая проблема с флагом и всем остальным. Мы не можем заставить Олимпийский комитет сделать что-либо с этим — я думаю, это часть проблемы, — приводит слова Медведева Tennismajors. — Но я слышал, что у нас есть некоторые шансы. Я был бы очень рад, и мы все были бы очень рады сыграть в России».
В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес России приговор по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По итогу российские спортсмены до 16 декабря 2022 не могут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнования.
Кроме того, Россия не может проводить, подавать заявки или получать право на проведение Олимпийских, Паралимпийских игр или чемпионатов мира.
В воскресенье, 5 декабря, в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты обыграли сборную Хорватии (2:0).
Дополнительная информация:
https://www.tennismajors.com/others-news/davis-cup-news/medvedev-backs-five-city-plan-for-davis-cup-finals-including-abu-dhabi-519290.html
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