Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал возможность того, что один из город России в следующем году примет группу Кубка Дэвиса.

«Я могу сказать за себя, я думаю, что есть небольшая проблема с флагом и всем остальным. Мы не можем заставить Олимпийский комитет сделать что-либо с этим — я думаю, это часть проблемы, — приводит слова Медведева Tennismajors. — Но я слышал, что у нас есть некоторые шансы. Я был бы очень рад, и мы все были бы очень рады сыграть в России».

В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес России приговор по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По итогу российские спортсмены до 16 декабря 2022 не могут выступать под национальным флагом и использовать гимн страны на международных соревнования.

Кроме того, Россия не может проводить, подавать заявки или получать право на проведение Олимпийских, Паралимпийских игр или чемпионатов мира.

В воскресенье, 5 декабря, в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты обыграли сборную Хорватии (2:0).