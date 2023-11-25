Джокович проиграл в Кубке Дэвиса впервые за 12 лет

Серб Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру (2:6, 6:2, 5:7) в матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса.

Поражение стало для лидера мирового тенниса первым за 12 лет. В 2011-м Джокович проиграл в полуфинальной серии турнира аргентинцу Хуану Мартину дель Потро (6:7 (5:7), 0:3), снявшись с матча во втором сете.

После этого Джокович одержал победу в 21 матче в Кубке Дэвиса подряд, отдав соперникам только шесть сетов.

Джокович проиграл Синнеру в Кубке Дэвиса