Сборная Канада впервые выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Канады выиграла Кубок Дэвиса-2022, обыграв в финале Австралию со счетом 2:0.

В первом матче финала Денис Шаповалов в двух сетах обыграл Танаси Коккинакиса (6:2, 6:4), а во второй встрече Феликс Оже-Альяссим справился с Алексом де Минауром (6:3, 6:4).

Канадцы впервые в истории выиграли Кубок Дэвиса.

Кубок Дэвиса

Малага, Испания

Финал

Канада — Австралия — 2:0

Денис Шаповалов (Канада) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:2, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:3, 6:4