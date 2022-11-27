Сборная Канада впервые выиграла Кубок Дэвиса
Сборная Канады выиграла Кубок Дэвиса-2022, обыграв в финале Австралию со счетом 2:0.
В первом матче финала Денис Шаповалов в двух сетах обыграл Танаси Коккинакиса (6:2, 6:4), а во второй встрече Феликс Оже-Альяссим справился с Алексом де Минауром (6:3, 6:4).
Канадцы впервые в истории выиграли Кубок Дэвиса.
Кубок Дэвиса
Малага, Испания
Финал
Канада — Австралия — 2:0
Денис Шаповалов (Канада) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:2, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Алекс де Минаур (Австралия) — 6:3, 6:4
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