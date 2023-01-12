Источник: ITF и компания Пике разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса

Компания Kosmos, основанная бывшим футболистом сборной Испании Жераром Пике, и Международная федерация тенниса (ITF) разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса, сообщает 2Playbook.

Причиной стало то, что ITF отказалась пересматривать контракт, предусматривающий то, что Kosmos платит примерно 40 миллионов евро за каждый год проведения.

Федерация согласилась, чтобы во время пандемии выплаты были меньше, но с 2023-го должна была возобновиться оплата по изначальной схеме.

Напомним, что в рамках сотрудничества с Kosmos ITF изменила формат проведения турнира.