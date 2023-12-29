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Тарпищев о фильме «Вершины жизни капитана Тарпищева»: «Было важно, чтобы не было ни слова фальши»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал создание фильма «Вершины жизни капитана Тарпищева».

«Идея создания фильма принадлежит Варваре Орловой. Она работала в команде Анны Дмитриевой, когда создавался «НТВ-Плюс теннис», хорошо знает тему. Было важно, чтобы в фильме не было ни слова фальши», — сказал Тарпищев «СЭ».

Фильм посвящен победе сборной России в Кубке Дэвиса в 2002 году. В финале россияне обыграли французов со счетом 3-2.

Сборная России по теннису
Шамиль Тарпищев
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