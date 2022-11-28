Кирьос пропустил финальный турнир Кубка Дэвиса ради выступления на выставочном турнире в Саудовской Аравии

22-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал, почему пропустил финальный турнир Кубка Дэвиса.

Общаясь с болельщиками в социальных сетях, Кирьос ответил на вопрос, почему он не участвовал в Кубке Дэвиса: «Поеду в Саудовскую Аравию за шестизначной суммой».

Турнир в Эр-Рияде пройдет 8-10 декабря.

После этого он сыграет на командном выставочном турнире в Дубае.

По этому поводу теннисист написал: «Я должен поднимать бабки».