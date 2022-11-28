Кирьос пропустил финальный турнир Кубка Дэвиса ради выступления на выставочном турнире в Саудовской Аравии
22-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос рассказал, почему пропустил финальный турнир Кубка Дэвиса.
Общаясь с болельщиками в социальных сетях, Кирьос ответил на вопрос, почему он не участвовал в Кубке Дэвиса: «Поеду в Саудовскую Аравию за шестизначной суммой».
Турнир в Эр-Рияде пройдет 8-10 декабря.
После этого он сыграет на командном выставочном турнире в Дубае.
По этому поводу теннисист написал: «Я должен поднимать бабки».
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