Джокович обыграл Давидовича Фокину на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину на Кубке Дэвиса — 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут. Для Джоковича это был первый матч после победы на US Open.

Первый матч группы С завершился победой сербского теннисистка Ласло Джере, который победил Альберт Рамоса-Виньоласа — 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Валенсия)

Испания — Сербия — 0:2

Алехандро Давидович Фокина — Новак Джокович — 3:6, 4:6

Альберт Рамос-Виньолас — Ласло Джере — 4:6, 4:6