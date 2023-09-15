Джокович обыграл Давидовича Фокину на Кубке Дэвиса
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину на Кубке Дэвиса — 6:3, 6:4.
Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут. Для Джоковича это был первый матч после победы на US Open.
Первый матч группы С завершился победой сербского теннисистка Ласло Джере, который победил Альберт Рамоса-Виньоласа — 6:4, 6:4.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа C (Валенсия)
Испания — Сербия — 0:2
Алехандро Давидович Фокина — Новак Джокович — 3:6, 4:6
Альберт Рамос-Виньолас — Ласло Джере — 4:6, 4:6
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5 ноя 2022 19:17
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