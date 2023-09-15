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Сегодня, 20:05

Джокович обыграл Давидовича Фокину на Кубке Дэвиса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину на Кубке Дэвиса — 6:3, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 49 минут. Для Джоковича это был первый матч после победы на US Open.

Первый матч группы С завершился победой сербского теннисистка Ласло Джере, который победил Альберт Рамоса-Виньоласа — 6:4, 6:4.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа C (Валенсия)

Испания — Сербия — 0:2

Алехандро Давидович Фокина — Новак Джокович — 3:6, 4:6

Альберт Рамос-Виньолас — Ласло Джере — 4:6, 4:6

Теннис
Новак Джокович
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