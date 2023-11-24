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Джокович обыграл Норри на Кубке Дэвиса. Сербы вышли в полуфинал

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серб Новак Джокович выиграл у британца Кэмерона Норри в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса.

Ранее Миомир Кецманович переиграл Джека Дрейпера (7:6 (7:2), 7:6 (8:6)), поэтому сборная Сербии вышла в полуфинал турнира.

Следующим соперником сербов будет Италия, а в другом полуфинанел сыграют Австралия и Финляндия.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сербия — Великобритания

Новак Джокович — Кэмерон Норри — 6:4, 6:4

Миомир Кецманович — Джек Дрейпер — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6)

Теннис
Новак Джокович
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