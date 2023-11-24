Джокович обыграл Норри на Кубке Дэвиса. Сербы вышли в полуфинал
Серб Новак Джокович выиграл у британца Кэмерона Норри в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса.
Ранее Миомир Кецманович переиграл Джека Дрейпера (7:6 (7:2), 7:6 (8:6)), поэтому сборная Сербии вышла в полуфинал турнира.
Следующим соперником сербов будет Италия, а в другом полуфинанел сыграют Австралия и Финляндия.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Сербия — Великобритания
Новак Джокович — Кэмерон Норри — 6:4, 6:4
Миомир Кецманович — Джек Дрейпер — 7:6 (7:2), 7:6 (8:6)
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5 ноя 2022 19:17
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