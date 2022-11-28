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Сегодня, 19:00

Сборные Испании и Италии получили wild card на финальный этап Кубка Дэвиса-2023

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборные Испании и Италии получили wild card на финальный турнир Кубка Дэвиса 2023 года, сообщает пресс-служба турнира.

Эти команды начнут свой путь на турнире с группового этапа, и им не придется играть отборочный этап.

Кроме того, напрямую в группу попали финалисты Кубка Дэвиса-2022 — Австралия и Канада.

В 2022 году турнир впервые в истории выиграла сборная Канады, которая в финале обыграла австралийцев со счетом 2:0.

Источник: Davis Cup
Теннис
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