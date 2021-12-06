Валуев поздравил сборную России по теннису с победой на Кубке Дэвиса
11:28
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России на Кубке Дэвиса 2021 года.
«Поздравляю наших теннисистов. 15 лет — это, конечно, серьезно. Молодцы. Такие победы только радуют», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Победа сборной России в Кубке Дэвиса в 2021 году стала третьей в истории отечественного тенниса. Последний раз россияне становились чемпионами турнира в 2006 году. Всего национальная команда шесть раз выступала в финале Кубка Дэвиса.
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