Валуев поздравил сборную России по теннису с победой на Кубке Дэвиса

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России на Кубке Дэвиса 2021 года.

«Поздравляю наших теннисистов. 15 лет — это, конечно, серьезно. Молодцы. Такие победы только радуют», — сказал Валуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Победа сборной России в Кубке Дэвиса в 2021 году стала третьей в истории отечественного тенниса. Последний раз россияне становились чемпионами турнира в 2006 году. Всего национальная команда шесть раз выступала в финале Кубка Дэвиса.