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Сегодня, 19:42

Джокович проиграл Синнеру в Кубке Дэвиса

Руслан Минаев
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Серб Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса — 2:6, 6:2, 5:7.

Игра длилась 2 часа 35 минут. Джокович сделал за матч 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. У Синнера — 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Счет между сборными Италии и Сербии стал ничейным — 1:1. В другом полуфинале Австралия победила Финляндию — 2:0.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Италия — Сербия

Лоренцо Музетти — Миомир Кецманович — 7:6 (9:7), 2:6, 1:6

Италия — Сербия

Янник Синнер — Новак Джокович — 6:2, 2:6, 7:5

Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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