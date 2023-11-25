Джокович проиграл Синнеру в Кубке Дэвиса

Серб Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса — 2:6, 6:2, 5:7.

Игра длилась 2 часа 35 минут. Джокович сделал за матч 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. У Синнера — 12 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 из 4 реализованных брейк-пойнтов.

Счет между сборными Италии и Сербии стал ничейным — 1:1. В другом полуфинале Австралия победила Финляндию — 2:0.

Малага (Испания)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Италия — Сербия

Лоренцо Музетти — Миомир Кецманович — 7:6 (9:7), 2:6, 1:6

Италия — Сербия

Янник Синнер — Новак Джокович — 6:2, 2:6, 7:5