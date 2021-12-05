Карацев сравнил победы в Кубке Дэвиса и на ATP Cup

Аслан Карацев прокомментировал победу сборной России на Кубке Дэвиса.

— Аслан, вы были самым тихими и молчаливым на ATP Cup в Мельбурне. И вы снова здесь тихий. Вы улыбаетесь, и это хорошо. Что вы сейчас чувствуете?

— Однозначно хочу поздравить свою команду. Они проделали невероятную работу. Конечно, когда ты выигрываешь Кубок Дэвиса, это нечто особенное. Это что-то эмоциональное, более историческое, чем ATP Cup, но все же это невероятный турнир. Я очень горжусь. Больше нечего сказать.

Российские теннисисты взяли Кубок Дэвиса в третий раз в истории: до этого они побеждали в 2002 и 2006 годах.