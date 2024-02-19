Кафельников: «Не ставить меня на пятый матч финала Кубка Дэвиса в 2002-м было правильным решением»

Экс первая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников в монологе для «СЭ» вспомнил, как капитан сборной России Шамиль Тарпищев предпочел ему Михаила Южного в решающем матче командного турнира в Париже.

— Нас всегда связывали и связывают теплые отношения и с Тарпищевым. Нет, конфликты случались, и было бы ненормально, если бы на протяжении такого количества лет их не было. Но обо всех этих шероховатостях мы, люди отходчивые, забывали быстро. В целом Шамиль Анвярович всегда был на стороне спортсменов, а не чиновников, когда между ними возникали разногласия. Он понимал и понимает, что все решают в конце концов люди, которые выходят на соревнования, а не те, кто занимается бюрократическими делами.

Я вообще не обиделся на Тарпищева, что он не поставил меня на пятый матч финала Кубка Дэвиса с французами в 2002-м. Сейчас на эту тему вышел очень хороший фильм Шамиля Анвяровича, в котором все это рассказывается. Это было абсолютно правильное решение, нужное и принятое всеми вместе.

Не помню нюансов, но, скорее всего, я был уставшим и не в форме. Вначале Тарпищев отправил ко мне Сергея Леонюка, и мы, поговорив, пришли к выводу, что этот матч лучше играть Мише Южному. У Шамиля Анвяровича всегда была удивительная интуиция, громадный жизненный опыт, и в тот момент все это сработало. Мы выиграли у французов у них дома на глазах у сборной Франции по футболу. Помню, как мы с Маратом с ними знакомились. Там и Зидан был, и автор золотого гола на Евро-2000 Вильторд, помню, как мы с ним фотографировались. Еще как-то на моем матче был настоящий Роналдо, Зубастик, мы с ним познакомились.

Возвращаясь к Кубку Дэвиса-2002 — да, финал мне не удался, но я чувствовал себя полноценным соавтором победы, поскольку в этот финал еще надо было выйти. Внес свою лепту и в четвертьфинальную победу над шведами, и в полуфинальную — над аргентинцами. Там вообще был дурдом: в один день выиграл пятисетовый одиночный матч, на следующий день мы с Маратом проиграли в пяти же сетах самый длинный парный матч в истории Кубков Дэвиса. Тай-брейк в пятой партии продолжался какое-то невообразимое время — типа трех полных овертаймов в хоккее. На вторую одиночку меня вряд ли хватило бы. И вот тут большое спасибо Сафину. Когда нужно было выигрывать, он всегда выручал команду и меня. Четвертый матч он взял — и все в полуфинале закончилось, к счастью, не доходя до пятой игры.