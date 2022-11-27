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Оже-Альяссим: «Мы с Шаповаловым мечтали о победе в Кубке Дэвиса. Это великий момент»

Оже-Альяссим прокомментировал победу в Кубке Дэвиса со сборной Канады
Анна Горшкова
Корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу в Кубке Дэвиса со сборной Канады.

«Эти эмоции трудно описать. Мы с Денисом Шаповаловым выросли вместе, мечтали о таких этапах, мечтали выиграть Кубок Дэвиса. Это великий момент для меня и для страны», — приводит слова Оже-Альяссима сайт ATP.

Канадцы впервые в истории выиграли Кубок Дэвиса. Они в финале обыграли Австралию со счетом 2:0.

Источник: ATP
Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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