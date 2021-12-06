Американский журналист: «Россия выиграла два командных турнира, где ее нельзя было называть «Россией»

Журналист The New York Times Бен Ротенберг высказался о победе сборной России в финале Кубка Дэвиса.

5 декабря россияне выиграли у Хорватии (2:0). Андрей Рублев победил Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)), а решающее очко своей команде принес Даниил Медведев, который обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.

«Россия выиграла два из двух командных турниров, где ее нельзя было называть «Россией». Хорошая работа. Теперь у вас есть вполне полезные санкции», — написал Ротенберг в Twitter.

Russia is now 2-for-2 in winning ITF team competitions where they're not allowed to be called «Russia.»



Good work, totally useful sanction you've got there. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 5, 2021

В феврале 2021 года сборная России выиграла ATP Cup. В финале команда победила сборную Италии.