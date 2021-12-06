Американский журналист: «Россия выиграла два командных турнира, где ее нельзя было называть «Россией»
15:19
Журналист The New York Times Бен Ротенберг высказался о победе сборной России в финале Кубка Дэвиса.
5 декабря россияне выиграли у Хорватии (2:0). Андрей Рублев победил Борну Гойо (6:4, 7:6 (7:5)), а решающее очко своей команде принес Даниил Медведев, который обыграл хорвата Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2.
«Россия выиграла два из двух командных турниров, где ее нельзя было называть «Россией». Хорошая работа. Теперь у вас есть вполне полезные санкции», — написал Ротенберг в Twitter.
В феврале 2021 года сборная России выиграла ATP Cup. В финале команда победила сборную Италии.
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