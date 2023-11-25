Джокович проиграл Синнеру в парах и не смог выйти в финал Кубка Дэвиса

Сербы Новак Джокович и Миомир Кецманович проиграли итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса — 3:6, 4:6.

Ранее в одиночном разряде Кецманович победил Музетти (6:7 (7:9), 6:2, 6:1), а Джокович проиграл Синнеру (2:6, 6:2, 5:7).

Италия победила Сербию со счетом 2:1 и впервые за 25 лет вышла в финал турнира сборных.

В финале итальянцы сыграют с Австралией, которая была сильнее Финляндии — 2:0.