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Джокович проиграл Синнеру в парах и не смог выйти в финал Кубка Дэвиса

Руслан Минаев
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Сербы Новак Джокович и Миомир Кецманович проиграли итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса — 3:6, 4:6.

Ранее в одиночном разряде Кецманович победил Музетти (6:7 (7:9), 6:2, 6:1), а Джокович проиграл Синнеру (2:6, 6:2, 5:7).

Италия победила Сербию со счетом 2:1 и впервые за 25 лет вышла в финал турнира сборных.

В финале итальянцы сыграют с Австралией, которая была сильнее Финляндии — 2:0.

Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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