Маррей считает, что нужно отказаться от нового формата Кубка Дэвиса

Британский теннисист Энди Маррей призвал отказаться от нового формата Кубка Дэвиса.

«Я был членом Совета игроков ATP, когда начинали обсуждать этот формат, и никто в его не поддержал. Нам ответили, что примут это во внимание, а буквально через два дня объявили, что формат меняется.

Нам повезло, потому что мы проводим все матчи в потрясающей атмосфере с прекрасными зрителями. Обидно, когда Франция и Австралия, одни из крупнейших теннисных держав, которые любят Кубок Дэвиса, играют на пустом стадионе", — приводит слова Маррея Times.

На групповом этапе Кубка Дэвиса в Манчестере соревнуются сборные Великобритании, Австралии, Франции и Швейцарии. Национальные команды сыграют друг с другом по круговой системе. Две лучшие сборные выйдут в «Финал восьми», который пройдет в ноябре в испанской Малаге.