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Сегодня, 18:16

Ольховский оценил падение сборной России по теннису в рейтинге Кубка Дэвиса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский заявил, что российские теннисисты являются одними из сильнейших мире, проходят в решающие стадии на всех турнирах Большого шлема, поэтому место национальной сборной в рейтинге Кубка Дэвиса не отражает реальный расклад сил.

«Мы сейчас как команда нигде не можем выступать, поэтому понятно, что в рейтинге мы опускаемся. Безусловно, сейчас этот рейтинг не отражает расклад сил. Мы свой уровень доказали два года назад, сейчас мы боролись бы за самые высокие места. У нас два теннисиста находятся в первой десятке мирового рейтинга, ни у кого такого представительства сейчас нет, ребята доходят до поздних стадий на турнирах Большого шлема», приводит слова Ольховского ТАСС.

В начале марта 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников командных соревнований — Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Российская команда является трехкратным победителем Кубка Дэвиса.

Источник: https://tass.ru/sport/18784931
Теннис
Андрей Ольховский
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