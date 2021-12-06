Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на Кубке Дэвиса.

«Уважаемые Шамиль Анвярович, Даниил Сергеевич, Андрей Андреевич, Аслан Казбекович, Карен Абгарович, Евгений Евгеньевич!

От души поздравляю вас с триумфом на Кубке Дэвиса!

Победа в этом престижнейшем турнире — большое, знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплоченность, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников в Кубке АТР и командном зачете на Играх-XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

И конечно, особые слова признательности — Шамилю Анвяровичу Тарпищеву, который провел свой сотый матч и завоевал третий Кубок Дэвиса в качестве капитана национальной сборной.

Желаю вам новых успехов, воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", — говорится в тексте поздравительной телеграммы на сайте Кремля.

В финале турнира сборная России одержала победу над командой Хорватии (2:0). В решающем матче Даниил Медведев победил Марина Чилича, а Андрей Рублев — Борне Гойо.