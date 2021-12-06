Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России в Кубке Дэвиса.

«Мечты сбываются! — написал Хачанов в Twitter. — Мы это сделали . Мы чемпионы мира!»

Dreams come true!!! We did it???

We are the champions of the world!! @DavisCup pic.twitter.com/GW91nBEcqW — Karen Khachanov (@karenkhachanov) December 5, 2021

В финале турнира россияне одержали победу над командой Хорватии (2:0). В решающем матче Даниил Медведев победил Марина Чилича, а Андрей Рублев — Борне Гойо.