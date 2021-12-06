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Хачанов — о победе сборной России в Кубке Дэвиса: «Мечты сбываются! Мы чемпионы мира!»

Хачанов прокомментировал победу сборной России в Кубке Дэвиса
09:15
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу сборной России в Кубке Дэвиса.

«Мечты сбываются! — написал Хачанов в Twitter. — Мы это сделали . Мы чемпионы мира!»

В финале турнира россияне одержали победу над командой Хорватии (2:0). В решающем матче Даниил Медведев победил Марина Чилича, а Андрей Рублев — Борне Гойо.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/karenkhachanov/status/1467624433296756737

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Материалы сюжета: Кубок Дэвиса 2021, Россия — результаты и обзоры матчей, главные новости, Медведев, Рублев, сетка и соперники