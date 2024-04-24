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Сегодня, 18:48

Синнер поделился воспоминаниями о первой встрече с Надалем

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какое впечатление на него произвел 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль при первой встрече.

«Когда мне было 14 или 15, я впервые поехал в Рим и увидел, как он тренируется. Тогда я в первый раз увидел его вживую, это было невероятно. Я обратил внимание на его интенсивность... и сегодня она все та же. Он также сохраняет прежнюю страсть к игре, так что приятно это видеть», — заявил Синнер.

37-летний Надаль является обладателем карьерного «Золотого шлема». Всего он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Ранее испанский теннисист объявил, что сыграет на турнире в Мадриде последний раз в своей карьере.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/144196/jannik-sinner-s-honesty-i-can-t-compare-myself-to-novak-djokovic-/
Теннис
Рафаэль Надаль
Янник Синнер
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