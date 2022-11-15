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15 ноября, 00:15

«Подобного никогда не было». Рублев и Медведев после эпичного матча ATP Finals

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Андрей Рублев и Даниил Медведев во время матча в Турине 14 ноября.
Фото AFP
Андрей Рублев.
Фото AFP
Андрей Рублев.
Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Лучшие российские теннисисты сделали шоу из первой игры на Итоговом турнире.

Андрей Рублев и Даниил Медведев провели невероятный матч на старте ATP Finals-2022 в Турине. В первом сете Даниил сумел собраться и отыграл семь сет-пойнтов, в третьем Андрей довел дело до победы и оформил ее на пятом матчболе после 2 часов и 31 минуты на корте — 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7).

Рублев выступает на Итоговом турнире в третий раз и одержал 50-ю победу в сезоне. В этом событийном году у седьмой ракетки мира — 4 титула (всего 12 за карьеру).

Медведев играет на ATP Finals в четвертый раз и приехал на него в статусе пятой ракетки мира. В этом противоречивом году чемпион US Open-2021 собрал немало событий с драмой в финале Australian Open и 14-недельным лидерством в рейтинге ATP, ранним вылетом в Нью-Йорке, двумя травмами и вторым титулом (всего 15 за карьеру) после рождения первенца. Расклад перед Турином исключил для него возвращение статуса №1 в мире.

Медведев и Рублев в красной группе получили еще двух топ-соперников, вместе с ними четверку составили Новак Джокович и Стефанос Циципас. В зеленой группе — Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим и Тэйлор Фритц (приехал вместо Карлоса Алькараса).

Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев.
Фото AFP

Рублев

25-летний Рублев провел очень сильный матч против старого друга, пережил разочарование после упущенной концовки первого сета, во втором и третьем исправно находил бреши в защите Медведева и после эпичного розыгрыша из 37 ударов с пятой попытки оформил победу на решающем тай-брейке. Андрей после игры вспомнил четвертьфинал US Open-2020, где похожим образом отдал первый сет и затем уступил Даниилу в трех партиях, а теперь постарался не допустить такой же истории.

«Когда упустил тот сет, то не мог играть. Подумал, что это не может повториться, нужно что-то менять. Я должен был продолжать в любом случае, даже если бы взял один сет и уступил в трех, это все равно было бы хорошо — в групповом раунде нужно бороться за каждый розыгрыш, каждый гейм. Наш решающий тай-брейк со всеми этими длинными розыгрышами был просто сумасшедшим. В последнем, даже не знаю, наверное, ударов 30. У меня начинались судороги, но я думал: еще один, еще один. Нужно было продолжать. Уверен, он думал так же: продолжать играть, пока есть шанс, идти за ним. И мне удалось победить», — сказал Рублев после матча.

Андрей Рублев. Рублев второй раз подряд обыграл Медведева. В Турине Андрей доминировал над Даниилом

У Андрея с Даниилом теперь 2-4 по личным матчам в туре и вторая победа подряд.

«Скажем, это лучший матч в эмоциональном плане, в нем у нас было столько драмы, особенно после первого сета. Вести 5:2, иметь семь сет-пойнтов, вести 6:2 на тай-брейке и не выиграть сет — никогда не думал, что со мной случится такое. Обычно после чего-то такого вряд ли бы выиграл матч. И победить в таком матче, причем снова на тай-брейке вести 6:3 и закончить 9:7, подобного со мной никогда не было. Так что это очень эмоциональный матч, безусловно», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Андрей также ответил на вопрос, насколько приятна такая победа, когда непросто играть с друзьями — Даниилом или Кареном Хачановым.

«Не знаю, было ли у меня что-то большее. Даниил — один из лучших теннисистов, который выиграл «шлем» и провел столько финалов, побеждал здесь и год назад сыграл в финале. И выиграть в таком драматичном матче, как я уже сказал, определенно, таких побед до этого у меня не было. Если говорить об уровне соперника и ситуации по ходу, то это так. Да, я побеждал многих топ-игроков, но никогда при таком сценарии», — сказал Рублев.

Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев.
Фото AFP

Андрей также рассказал о работе над собой и борьбе с эмоциями — на этот раз он избежал привычных для таких ситуаций вспышек гнева и битья ракеток, хотя порой не скрывал возмущения и ярко отпраздновал победу.

«Конечно, хочется верить, что работаю над собой и не дурак. Очевидно, этот матч показывает, что я в этом прибавляю. Вот только это непросто сделать. Это занимает время. Особенно для меня, у которого внутри столько огня, все вдвойне сложнее. У каждого есть свои слабости. Некоторым игрокам тяжело действовать агрессивно или более оборонительно, так что нужно этому учиться. Некоторым непросто прибавить в подаче, некоторым — в ментальной части. Я полагаю, что как раз один из тех, кому непросто прибавить в плане менталитета, и это занимает больше всего времени. То же самое с ударами — знаю по себе, потому что всю жизнь у меня был очень плохой бэкхенд, его улучшение заняло годы. Так что нужно время», — сказал Рублев.

Андрей в общении с Eurosport и журналистами пошутил о том, что после победы над экс-чемпионом может ехать домой, а также рассказал о пошедшем на пользу выплеске эмоций после первого сета с разносом раздевалки.

Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Медведев

26-летний Медведев перед стартом подчеркнул особенность ATP Finals во время совместного интервью всех восьмерых его участников. Первая ракетка России в 2020 году выиграл Итоговый турнир в Лондоне, а в прошлом сезоне дошел до финала в Турине.

«Для меня это соревнование с лучшими в мире, ни на одном другом турнире сразу не начинаешь с матча против игрока из топ-10. Таких больше нет, и это тяжело. Ты должен показывать свою лучшую игру с первого до последнего матча, это самая сложная часть, но именно это требуется для победы», — сказал Медведев.

После поражения Даниил ответил на вопрос, был ли это для него с Андреем один из самых сумасшедших матчей.

«У нас были и другие, возможно, в них все было не так остро в последнем сете, но на US Open мы тоже сыграли два тай-брейка. У нас было несколько непростых матчей. Конечно, очень разочарован поражением. В целом доволен тем, как провел матч, с нетерпением жду следующих игр, постараюсь в них победить и выйти из группы», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев. Медведеву не вернуть первую строчку в этом году. Где может оказаться россиянин в конце сезона?

Даниил выразил сомнение, что был способен сыграть в ключевых моментах иначе и повернуть матч в свою пользу, а также объяснил нелучшую игру на своем коронном харде.

«Даже не думаю, что мог бы изменить. Возможно, в какие-то моменты стоило лучше подавать. Но говоря так, сложно это сделать. Я на самом деле хорошо подавал. Где-то в концовке мог сделать эйс или зайти шире под него. Но это часть тенниса. Хотелось показать лучшую игру, но не чувствовал достаточно уверенности перед матчем. С ментальностью, настроем все хорошо, так что жду следующих игр, чтобы укрепить уверенность. Очень сложно после Вены ехать в Берси, после реально быстрого харда на самый медленный крытый корт. И теперь здесь, наверное, самый быстрый хард за год. Чтобы привыкнуть, нужны матчи. Поэтому были ошибки — где-то опаздывал ногами, в движении, поздно принимал мяч, допускал просчеты. После первого матча рассчитываю сыграть лучше», — сказал Медведев.

Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев.
Фото AFP

Даниил также затруднился ответить на вопрос о способности ценить на корте красоту невероятных розыгрышей, которые приводят в восторг публику.

«Это очень сложный вопрос. Не знаю, как другие теннисисты, но мы не так много говорим о теннисе. Мы все хотим побеждать. А если ты открываешь секреты, то становишься более уязвимым. Но порой бывают матчи, когда ты чувствуешь себя неуязвимым и знаешь: все, что ты делаешь, скажем так, превращается в золото. Сегодня был не один из таких. И если возвращаться к вопросу, что мог сделать лучше, то проще сказать. Некоторые розыгрыши на тай-брейке были сумасшедшими. Но если бы смог сыграть иначе, возможно, не было бы такого сумасшествия, а забрал бы розыгрыш проще. Я не чувствовал себя потрясающе во время матча. Буду наслаждаться игрой, если стану чувствовать себя лучше в плане тенниса. Но, опять же, да, было несколько классных розыгрышей. Это может помочь играть лучше и превращать вещи в золото в следующих матчах», — сказал Медведев.

Следующие матчи в красной группе: 16 ноября — Рублев — Джокович и Медведев — Циципас, 18 ноября — Рублев — Циципас и Медведев — Джокович.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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