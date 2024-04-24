Шевченко вышел во второй круг турнира в Мадриде и встретится с Алькарасом
Представитель Казахстана Александр Шевченко в трех сетах победил француза Артура Риндеркнеха в первом круге турнира в Мадриде.
Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:3 в пользу Шевченко.
Во втором круге «мастерса» в Мадриде 23-летний теннисист сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Шевченко (Казахстан) — Артур Риндеркнех (Франция) — 6:4, 5:7, 6:3
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