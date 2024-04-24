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Сегодня, 15:30

Сафиуллин проиграл Уайлду в первом круге турнира в Мадриде

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Мадриде проиграл бразильцу Тиагу Сейбот Уайлду — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Россиянин 6 раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил восемь двойных ошибок. Бразилец не допустил ни одной двойной ошибки, 11 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4

Теннис
Роман Сафиуллин
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