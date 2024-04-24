Сафиуллин проиграл Уайлду в первом круге турнира в Мадриде
Российский теннисист Роман Сафиуллин в первом круге турнира в Мадриде проиграл бразильцу Тиагу Сейбот Уайлду — 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Россиянин 6 раз подал навылет, реализовал один брейк-пойнт и допустил восемь двойных ошибок. Бразилец не допустил ни одной двойной ошибки, 11 раз подал навылет и реализовал 3 брейк-пойнта из 8.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4
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