Определился соперник Рублева в третьем круге «мастерса» в Мадриде
Испанец Алехандро Давидович Фокина победил китайца Шана Цзюньчэна во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 44 минуты.
Фокина вышел в третий круг «мастерса» и встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — 7:5, 6:3
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