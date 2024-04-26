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Сегодня, 16:10

Определился соперник Рублева в третьем круге «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Испанец Алехандро Давидович Фокина победил китайца Шана Цзюньчэна во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 44 минуты.

Фокина вышел в третий круг «мастерса» и встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — 7:5, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
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