Рублев обыграл Баньиса на турнире в Мадриде и прервал четырехматчевую серию поражений

Российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах победил аргентинца Факундо Баньиса во втором круге турнира в Мадриде — 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Россиянин 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету аргентинца 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Рублев прервал четырехматчевую серию поражений. При этом спортсмен на трех последних турнирах не выходил дальше второго раунда.

Следующим соперником российского теннисиста на «мастерсе» в Мадриде станет победитель матча Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 7) — Факундо Баньис (Аргентина, Q) — 6:1, 6:4