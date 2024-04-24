Стал известен соперник Рублева во втором круге турнира в Мадриде
Аргентинский теннисист Факундо Баньис обыграл Брэндона Накашиму из США в первом круге турнира в Мадриде — 6:3, 7:6 (7:5).
Спортсмены провели на корте 1 час 53 минуты.
В следующем раунде «мастерса» Баньис сыграет против россиянина Андрея Рублева.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Факундо Баньис (Аргентина, Q) — Брэндон Накашима (США, Q) — 6:3, 7:6 (7:5)
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