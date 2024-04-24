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Сегодня, 16:20

Надаль заявил, что в последний раз сыграет на «мастерсе» в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что сыграет на турнире серии «мастерс» в последний раз в своей карьере.

«Для меня всегда очень приятно играть в Мадриде. С нетерпением жду возможности сыграть здесь еще раз. Я не готов на сто процентов, но выйду на игру завтра. Это очень важно, потому что я в последний раз сыграю в Мадриде.

Хочу выйти и сделать то, что должен. Первое, что нужно, — это насладиться последними моментами здесь. Посмотрим, в какой я форме, это вопрос, но я надеюсь, что буду достаточно конкурентоспособен», — приводит слова Надаля Marca.

В первом круге турнира в Мадриде Надаль встретится с американцем Дарвином Бланком.

17 апреля 37-летний испанец проиграл австралийцу Алексу де Минауру во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 5:7, 1:6.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».

Теннис
Рафаэль Надаль
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