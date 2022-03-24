Зверев сыграет с Чоричем во втором круге турнира в Майами
Хорватский теннисист Борна Чорич вышел во второй круг турнира ATP в Майами (США).
В первом круге Чорич победил испанца Фернандо Вердаско в двух сетах — 6:4, 7:5.
Во втором круге хорват встретится с немцем Александром Зверевым.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Борна Чорич (Хорватия) — Фернандо Вердаско (Испания, Q) — 6:4, 7:5
Дэниэл Таро (Япония, Q) — Хауме Муньяр — 6:3, 6:4
Денис Кудла (США, Q) — Шан Цунчень (Китай, WC) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4
Оскар Отте (Германия) — Митчелл Крюгер (США, Q) — 6:3, 6:4
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