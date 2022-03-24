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Сегодня, 06:46

Зверев сыграет с Чоричем во втором круге турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хорватский теннисист Борна Чорич вышел во второй круг турнира ATP в Майами (США).

В первом круге Чорич победил испанца Фернандо Вердаско в двух сетах — 6:4, 7:5.

Во втором круге хорват встретится с немцем Александром Зверевым.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Борна Чорич (Хорватия) — Фернандо Вердаско (Испания, Q) — 6:4, 7:5

Дэниэл Таро (Япония, Q) — Хауме Муньяр — 6:3, 6:4

Денис Кудла (США, Q) — Шан Цунчень (Китай, WC) — 6:7 (3:7), 7:5, 6:4

Оскар Отте (Германия) — Митчелл Крюгер (США, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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