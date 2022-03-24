Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:15

Кирьос сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира ATP в Майами (США).

В первом круге Кирьос победил француза Адриана Маннарино в двух сетах — 7:6, 6:3.

Во втором круге австралиец встретится с россиянином Андреем Рублевым.

В параллельном матче соотечественник Кирьоса Танаси Коккинакис выиграл у француза Ришара Гаске (6:4, 6:2) и также прошел во второй круг турнира в Майами, где сыграет против аргентинца Диего Шварцмана.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:2

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Максим Кресси (США) — 6:3, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Ник Кирьос
0
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гоффен выиграл в первом круге турнира в Майами
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости