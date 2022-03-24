Кирьос сыграет с Рублевым во втором круге турнира в Майами

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел во второй круг турнира ATP в Майами (США).

В первом круге Кирьос победил француза Адриана Маннарино в двух сетах — 7:6, 6:3.

Во втором круге австралиец встретится с россиянином Андреем Рублевым.

В параллельном матче соотечественник Кирьоса Танаси Коккинакис выиграл у француза Ришара Гаске (6:4, 6:2) и также прошел во второй круг турнира в Майами, где сыграет против аргентинца Диего Шварцмана.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия, WC) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6, 6:3

Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:2

Эмил Руусувуори (Финляндия) — Максим Кресси (США) — 6:3, 6:2