Осака начала работать с психологом после турнира в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что наняла психолога после инцидента на турнире в Индиан-Уэллсе. Осака во втором круге турнира серии «мастерс» уступила россиянке Веронике Кудерметовой (6:0, 6:4). Во время матча болельщики кричали в адрес бывшей первой ракетки мира неприятные комментарии.

«Я не знаю, могу ли я говорить об этом или нет, но после турнира в Индиан-Уэллсе я начала работать с терапевтом. Я понимаю, насколько сильно это помогает. Рада, что рядом со мной были люди, которые посоветовали мне начать работать со специалистом.

Я запомнила, что мне говорил терапевт, как нужно глубоко дышать, успокаиваться, перезагружаться. Почему решила обратиться к специалисту? Если честно, потому что моя сестра сильно беспокоилась обо мне. Также мне советовал это тренер Вим Фиссетт. Он говорил, что нанимает тренера для тенниса, фитнеса, но в психологическом плане рядом тоже нужен профессионал", — приводит слова Осаки Straits Times.

Осака является четырехкратной победительницей турниров «Большого шлема». 24-летняя теннисистка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США.