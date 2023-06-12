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Сегодня, 07:28

Трое россиян вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг игроков.

На первое место поднялся серб Новак Джокович, который стал победителем «Ролан Гаррос». На вторую строчку опустился испанец Карлос Алькарас, замыкает тройку россиянин Даниил Медведев.

Также в топ-10 впервые вошли трое россиян: помимо Медведева, Андрей Рублев остался на седьмом месте, Карен Хачанов поднялся с 11-го на 10-е место.

Аслан Карацев поднялся на 14 позиций и занимает 48-е место, Александр Шевченко переместился с 87-й позиции на 92-ю, Роман Сафиуллин остался на 99-й строчке.

Рейтинг ATP от 12 июня:

1 (3). Новак Джокович (Сербия) — 7595

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 7175

3 (2). Даниил Медведев (Россия) — 6100

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4920

6. Хольгер Руне (Дания) — 4375

7. Андрей Рублев (Россия) — 4000

8. Тэйлор Фритц (США) — 3515

9. Янник Синнер (Италия) — 3300

10 (11). Карен Хачанов (Россия) — 3125

48. (62) Аслан Карацев (Россия) — 878

92 (84). Александр Шевченко (Россия) — 647

99. Роман Сафиуллин (Россия) — 611

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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